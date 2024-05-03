«Это просто ублюдство»: автор хита «Белая ночь» о теракте в «Крокусе» Певец Салтыков назвал чудовищным теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Советский и российский певец Виктор Салтыков назвал чудовищным теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. В эксклюзивном интервью NEWS.ru артист заявил, что действия террористов не укладываются у него в голове. По словам Салтыкова, он не может понять, как человек способен стрелять по беззащитным детям и женщинам. Певец признался, что в своей жизни даже муху не обидит, и именно такое отношение к окружающим, по его мнению, должно быть у каждого.

Это просто ублюдство, это чудовищная вещь. Идти, стрелять по беззащитным детям, женщинам. Ладно, я еще могу смириться с мужской смертью, но я в любом случае не могу смириться с беззащитностью. Как можно взять и пойти вот это делать? У меня не укладывается в голове, я не понимаю, как это. Иногда таракана задавить жалко, я думаю о его судьбе. Я такой человек, я даже муху обидеть не могу. Вот это должно быть в человеке. А сегодня у нас ненависть. Как можно было так безжалостно делать? Я просто две ночи не спал, — сказал Салтыков.

Ранее народный артист России Стас Михайлов признался, что сомневается в уместности веселых песен после теракта в «Крокус Сити Холле». Певец также выразил мнение, что даже такие трагедии не смогут сломить Россию. Михайлов подчеркнул, что на его концертах в рамках ближайшего гастрольного тура будет усиленная охрана. Артист надеется, что он и его команда смогут подарить людям радость и возможность общения «на языке музыки и души».