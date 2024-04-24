Теракт в «Крокусе» заставил Стаса Михайлова усомниться в репертуаре Стас Михайлов засомневался в уместности веселых песен после теракта в «Крокусе»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Артист Стас Михайлов на творческом вечере, посвященном предстоящему юбилею и проведению концерта «55», признался, что сомневается в уместности веселых песен после теракта в «Крокус Сити Холле». Он также выразил мнение, что даже такие трагедии не смогут сломить Россию, передает корреспондент NEWS.ru.

Я вот думаю, уместно ли сейчас петь какие-то веселые песни. Это так я сомневаюсь, для себя. Но тем не менее я хочу сделать именно праздник. Как бы они ни старались нам его испортить, эти товарищи, что сделали с «Крокусом». Мы люди православные, должны их прощать, по идее. Но не могу простить. 145 человек, которые погибли, 145 семей, которых коснулась вся эта история. <...> Но чем больше нас будут пугать, тем сильнее мы становимся, — сказал Михайлов.

Певец добавил, что намерен отправиться в тур, на концертах будет усиленная охрана. Однако, отметил артист, и таких мер может быть мало. Михайлов выразил надежду, что он и его команда смогут подарить людям радость и возможность общения «на языке музыки и души».

У меня всегда мама знаете как говорила: все, что происходит с тобой, это как жало в пятку. Тебя колют, а ты готов всегда должен к этому быть, — резюмировал певец.

Ранее Михайлов заявил, что пропадал из медиаполя, поскольку появляться в нем без повода — неинтересно. Он также отметил, что для него общение со зрителями и слушателями является очень важным, поэтому его праздничный концерт пройдет «без рамок и границ». По словам исполнителя, он мечтал о концерте, на котором можно пообщаться с гостями.