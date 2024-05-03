«Болезнь общества»: Салтыков рассказал о жизни в Советском Союзе Салтыков: Советский Союз был прекрасен во всем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Советский Союз был прекрасен во всем, сказал в интервью NEWS.ru российский певец Виктор Салтыков. Не было социального разделения, были «нормальными» школы и учителя, а родители не лезли в школьное воспитание детей. Современная молодежь, по его словам, необязательная.

В Советском Союзе мне нравилось все. Люди, которые жили. <...> Все, что сегодня сохранилось, оно сохранилось за счет нашего поколения. Смотрю на молодежь со стороны — необязательные. Слово дали — не выполнили. Мы были другие. Мы были, конечно, тоже не идеальными часто... [но] всегда были заточены на каком-то движении, созидании, — говорит он.

Люди, жившие в то время, понимали, что деньги надо зарабатывать. Для этого надо было «куда-то идти работать» — хоть кочегаром, как Виктор Цой, хоть охранником в ломбарде, как сам Салтыков. В Советское время, говорит он, были все равны, а выделялись только очень одаренные и талантливые.

Сегодня можно взять козу и сказать: «Эта коза самая поющая в мире». И вливая в нее определенные средства, могут внушить народу, что это здорово. Это болезнь общества. Строй здесь ни при чем, — уверен певец.

Ранее Салтыков рассказал, что считает творчество певца SHAMAN (Ярослава Дронова) псевдопатриотизмом. По словам исполнителя, лозунги и жесты артиста «не доходят» до него и он не совсем верит образу артиста, хотя считает его хорошим исполнителем.