Проблемы со здоровьем, личная жизнь: где сейчас Николай Носков

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Telegram-канал Mash 3 мая сообщил о госпитализации певца Николая Носкова. Что случилось с артистом, что известно о его здоровье и личной жизни?

Что известно о госпитализации певца

По данным Mash, заслуженного артиста России Николая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. По информации канала, 68-летний музыкант находится в состоянии средней степени тяжести.

«Сегодня 68-летний заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую. Врачи доставили его в больницу. Со слов самого музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий», — говорится в сообщении Mash.

С какими проблемами со здоровьем сталкивался Носков

В ноябре 2023 артист срочно прервал свой концерт из-за внезапного ухудшения самочувствия. Как сообщил Telegram-канал «Сочи № 1», артист не допел свой хит «Снег», несмотря на поддержку зала. Музыканты доиграли композицию после ухода со сцены Носкова, после чего принесли публике извинения за прерванное мероприятие.

Представители певца позднее прокомментировали произошедшее, призвав не сердиться и не обижаться на артиста.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил как смог. И далее на все воля Господня!» — сообщили представители.

В комментариях поклонники поддержали Носкова и поблагодарили за выступление. Некоторые фанаты надеются попасть на концерты артиста в других городах.

В 2017 году артист перенес ишемический спинальный инсульт, который разделил жизнь певца на до и после. Медики оценивали состояние Носкова как критическое и делали неутешительные прогнозы.

«У меня оторвался тромб, это вызвало инсульт. Последствия были достаточно серьезными. Но если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее. В моем случае прошло больше времени», — рассказал певец в беседе с KP.RU.

Из-за длительного постельного режима исполнитель набрал лишний вес. После инсульта артист активно занялся своим здоровьем, чтобы восстановиться: бросил курить, занимался с тренером по лечебной физкультуре по полтора часа четыре-пять раз в неделю, а также правильно питался.

«Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее», — рассказывал Носков teleprogramma.pro.

В 2021 году артист, несмотря на слабость, все же выступил в Зеленом театре на ВДНХ с программой акустического концерта. Носкову помог подняться на сцену его продюсер Виктор Дробыш. Певец выступал сидя из-за паралича правой стороны, но, по мнению поклонников, это не отразилось на качестве исполнения: зрители несколько раз осыпали исполнителя овациями и вставали со своих мест, чтобы поддержать артиста.

Что известно о личной жизни артиста

Единственной супругой артиста является Марина, с которой он познакомился в ресторане, когда только переехал в Москву и подрабатывал, развлекая публику. Через 10 лет брака на свет появилась дочь Екатерина.

«Катя в детстве скрывала свое кровное родство с музыкантом Николаем Носковым. Просила, чтобы я не приходил к ней в школу на родительские собрания и в больницу, куда она однажды попала. Для нее отношения со сверстниками были важны без примеси статуса дочки известного человека. Теперь, когда детские комплексы прошли, она мною гордится, и это взаимно», — рассказывал Носков.

У артиста уже есть две внучки и внук. Семья артиста живет в Подмосковье и нечасто выходит в свет.

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