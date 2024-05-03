Отношение к Путину, Навальному и патриотизму: новое интервью Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 3 мая, вышло первое интервью блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки. Что она сказала о Путине, Навальном и патриотизме?

Как Ивлеева относится к Путину

В интервью на YouTube-канале Андрея Третьякова блогер заявила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Ивлеева подчеркнула, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

»[Отношусь] с симпатией и уважением как к главе государства. Я всегда с симпатией к нему относилась, у меня не было момента, чтобы я прямо сидела и такая злилась, его за что-то проклиная», — пояснила блогер.

При этом комментаторы напомнили об интервью, которое Ивлеева давала Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) в 2018 году. Тогда артистка хотела спросить у Путина, не устал ли он.

В феврале Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что впервые посмотрела послание президента России Федеральному собранию, и пообещала, что пойдет голосовать за озвученные в речи проекты и инициативы. Ивлеева подчеркнула, что в последние месяцы пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева.

16 марта блогер опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка. Для участия в голосовании звезда «голой» вечеринки подобрала сдержанный лук — черный свободный бомбер, черные штаны, очки в черной оправе и известную «извинительную» водолазку с высоким воротом.

«Та самая дверь», — отшутилась в публикации Ивлеева.

Что блогер сказала о Навальном

В новом интервью блогер заявила, что никогда не разделяла взгляды оппозиционера Алексея Навального. Она объяснила, что всего один раз посвятила ему публикацию в своем блоге. В посте, по словам звезды, она пожелала скорейшего выздоровления после отравления.

Она добавила, что была подвержена «модным течениям», но позиция Навального ей никогда не была близка. Блогер отметила, что смерть политика в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе является грустным событием с человеческой точки зрения.

«Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно. Но он мне не близок», — подчеркнула Ивлеева.

Тем не менее Telegram-каналы напомнили блогеру, что она пожертвовала средства созданному Навальным «Альянсу врачей» (НКО, признано Минюстом РФ иноагентом). Оппозиционер даже публично благодарил Ивлееву за это в своих соцсетях.

Что для Ивлеевой патриотизм

Беседуя с Третьяковым, Ивлеева рассказала, что такое патриотизм в ее понимании.

«Скажу так: патриотизм — это не только любовь к родине, которая дана тебе с рождения, а патриотизм — это желание ее улучшить и быть чем-то полезным», — сказала блогер.

Кроме того, Ивлеева заявила, что праздник 9 Мая является днем гордости, скорби и уважения. Она добавила, что ее двоюродный прадед по маминой линии Смирнов Иван Федорович был Героем Советского Союза. По словам телеведущей, он умер в 1943 году, доблестно сражаясь. В Подпорожье стоит его бюст.

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