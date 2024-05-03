Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки: что она сказала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки, состоявшейся в декабре прошлого года. Что рассказала звезда о своей жизни после скандальной тусовки?

Что Ивлеева сказала о «голой» вечеринке

Первое интервью после скандала блогер дала в собственной квартире в Санкт-Петербурге. По словам Ивлеевой, большую часть времени из четырех месяцев «отмены» она провела именно там, поскольку только в этом месте звезда чувствовала себя безопасно и спокойно.

Говоря о «голой» вечеринке, Ивлеева предупредила, что ответит коротко. Артистка признала, что мероприятие было проведено «не в то время не в том месте». Несмотря на молчание, звезда продолжала следить за развитием событий и комментариями, которые озвучивались разными сторонами.

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время не в том месте. Дальше приняла решение уйти в режим тишины. <...> Я слушала внимательно, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят», — рассказала Ивлеева в интервью Андрею Третьякову.

После «голой» вечеринки на знаменитость обрушилась волна хейта, которую, по словам Третьякова, не каждый бы выдержал. Сама Ивлеева отметила, что произошедшее «вышло за пределы нормы» и дало ей понять, что «в современном медиапространстве обвинения равны приговору».

«Есть одно мнение, оно в глазах общественности единственно верное — это заклеймить, зачмырить и не дать возможности оправдаться от слова совсем. Я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены на этом мероприятии, и в каком-то отношении ответственность и последствия, которые понесли участники этого мероприятия, были в каком-то отношении справедливыми», — сказала Ивлеева.

Тем не менее блогер считает, что «антивечеринка» зашла слишком далеко. Ивлеева полагает, что «массовые гонения на артистов, негатив, хейт, доносы», начавшиеся после скандальной тусовки, находятся «за пределами добра и зла».

«Этот случай был показателем того, насколько высоки могут быть человеческая агрессия и ненависть в принципе, без объяснения причин и без какой-то сути. Это ужасно. Это грустно», — сказала блогер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Общается ли Ивлеева с гостями «голой» вечеринки

Третьяков напомнил звезде, что после скандальной тусовки селебрити «наперегонки начали открещиваться» от нее. Ивлеева очень коротко ответила на этот тезис журналиста.

«Я зла ни на кого не держу. Всем мир, — сказала Ивлеева, через некоторое время исполнив строки Аллы Пугачевой: — „Крикну — а в ответ тишина. Снова я осталась одна“, — это то, что я пела на протяжении четырех месяцев. „Сильная женщина плачет у окна“».

Знаменитость подчеркнула, что видео с извинениями после «голой» вечеринки она записала искренне.

Как рассказала блогер, вынужденный «отпуск» она потратила на восстановление ментального здоровья. Тем не менее все посты, которые появлялись в социальных сетях знаменитости в последние четыре месяца, были исключительно ее инициативой.

»[Ушла в режим тишины], для того чтобы как минимум поправить свое психологическое и ментальное состояние, нужно было успокоиться, прийти в себя», — объяснила артистка.

Зачем Ивлеева ездила в Донбасс

Свое 33-летие Ивлеева встретила в Донбассе. Звезда подчеркнула, что не стала делать из этого инфоповод, поскольку не считает эту землю «прачечной». Кроме того, поездку на СВО артистка назвала интимным моментом.

«Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, для меня это довольно интимный момент. Поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, мне было очень важно поехать без подсвечивания в СМИ, без лишних комментариев, мнений», — сказала Ивлеева, сидя на фоне пианино, на крышке которого стоит большая икона Богородицы с младенцем.

Блогер побывала в нескольких городах, в том числе в Мариуполе. Ивлеева призналась, что осталась под большим впечатлением. Кроме того, артистка побывала на линии соприкосновения.

«Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около минут 15, молчали, слушали войну. <...> Ты немного отъезжаешь и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь. И ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы», — рассказала блогер, показав фотографии, где она стоит на въезде в Донецк.

Ивлеева добавила, что посты в социальных сетях о российской спецоперации на Украине удалила из-за того, что «испугалась».

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