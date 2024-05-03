«Он мне не близок»: Ивлеева высказалась об отношении к Навальному Ивлеева заявила, что никогда не разделяла взгляды Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая столкнулась с «отменой» после организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», заявила в интервью ресторатору и автору YouTube-канала Андрею Третьякову, что никогда не разделяла взгляды оппозиционера Алексея Навального. Она объяснила, что всего один раз посвятила ему публикацию в своем блоге, пожелав скорейшего выздоровления.

Это был период, когда [у меня] не было своего четко сформированного мнения. И опять-таки возвращаемся в сегментированное инфополе, из которого я не хотела выходить — мне было там комфортно. Поэтому политические или «околополитические» нарративы были неорганичными для меня, и я не знала, как себя вести правильно, корректно и так далее, — сказала Ивлеева.

Она заявила, что была подвержена «модным течениям», но позиция Навального ей никогда не была близка. Блогер отметила, что смерть оппозиционера в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа является грустным событием с человеческой точки зрения.

Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно. Но он мне не близок, — подчеркнула Ивлеева.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи не смогли ему помочь.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента в причастности к этой трагедии.