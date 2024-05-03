Стало известно, кто уговорил Ивлееву дать первое интервью после вечеринки Барецкий: это я уговорил Ивлееву дать первое интервью после вечеринки

Российский шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринке» по его просьбе. По словам собеседника, Ивлеевой пора «перестать прятаться», так как «русские люди умеют прощать».

Я уговорил Настю на интервью, мы давно дружим. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги. Киркоров сидит, не прячется, и все у него хорошо. Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать, — отметил Барецкий.

Ранее Ивлеева дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову, где призналась, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. По ее словам, она не афишировала свою поездку специально, чтобы избежать привлечения внимания. Как отметила знаменитость, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Ивлеева призналась, что в этот момент все молчали.

Также блогер рассказала, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

Кроме того, стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена. 25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.