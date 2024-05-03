Ивлеева рассказала, как относится к Путину Ивлеева заявила, что относится к Путину с симпатией и уважением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала в интервью YouTube-каналу "Лука Ебков", что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

[Отношусь] с симпатией и уважением как к главе государства. Я всегда к симпатией к нему относилась, у меня не было момента, чтобы я прямо сидела и такая злилась, его за что-то проклиная, — пояснила блогер.

Ранее Ивлеева рассказала, что дала первое после «голой» вечеринки интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову. Она сообщила, что выход видео состоится в пятницу, 3 мая, и опубликовала короткий тизер. В конце апреля блогер удалила все фото и видео со своей страницы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где у нее около 18 млн подписчиков.

Также стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена. 25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.