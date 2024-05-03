Поэтесса Юнна Мориц собралась запретить бардам Никитиным исполнять песни на ее стихи. Так она отреагировала на агитацию Никитиных по поводу сбора денег для Украины и на их участие в фестивалях в поддержку Киева. Музыканты опровергли эту информацию. Как Никитины стали знаменитыми, о чем мечтали, какую позицию занимали, почему перебрались в США и как на них повлияет скандал — в материале NEWS.ru.
Как барды Никитины стали известными в СССР
Сергей и Татьяна Никитины были почти культовыми фигурами в интеллигентной творческой среде в СССР в 1970-х и позже. Они учились на физико-математическом факультете МГУ и участвовали в студенческой агитбригаде. Именно там они начинали свою карьеру. Большая часть репертуара бардов — это песни Сергея Никитина на стихи выпускников физмата.
Впоследствии наибольшую известность Никитиным принесли композиции на стихи поэтессы Юнны Мориц — «Собака бывает кусачей», «Резиновый ежик», «Большой секрет для маленькой компании». В 1976 году вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором прозвучали песни в исполнении Сергея Никитина, в 1980-м советские зрители увидели оскароносную картину «Москва слезам не верит», в которой звучит композиция дуэта «Александра». В 1980-х годах барды писали музыку и для других популярных фильмов, радиоспектаклей и постановок.
Что помогло Никитиным прославиться в СССР
В 1960–1970-х годах бардовская песня в СССР была очень популярна, но далеко не все «городские романтики», авторы и исполнители добились такого успеха, как чета физиков. Поэтесса, бард Вероника Долина, которая начинала примерно в одно и то же время с Никитиными, назвала причину их успеха.
«Они были абсолютно профессиональной парой. Такие эксклюзивы тоже случаются. То, что называют классической авторской песней, не очень простой предмет, хотя бы потому, что он расположен на границе непрофессионального и профессионального искусства. Он настолько камерный, что здешняя культура держала его в пасынках. Тем не менее были очень могучие профессионалы, и первый из них — дуэт Сергея и Татьяны Никитиных», — поделилась она мнением с NEWS.ru.
Писатель, биограф знаменитостей Федор Раззаков отмечает, что Никитины, безусловно, талантливые артисты, которые выделялись на фоне остальной массы, но попасть в ряды музыкальной элиты им помогли.
«Никитины — либералы, а либералы всегда тянут своих, это такая мощная спайка. Их пускали в разные проекты, впихивали. Это м тогда было при советской власти, и сейчас это распространенное явление среди либералов», — поделился мнением биограф.
Каких взглядов придерживались Никитины
Федор Раззаков отмечает, что барды Никитины всегда были таких взглядов. «В Советском Союзе так же, как и сейчас, было два типа интеллигенции: либералы и державники. Никитины относились к либеральному клану, в нем состояло много людей еврейской национальности. Либерал всегда должен быть недоволен и охаивать СССР, выискивать недостатки и говорить, что его притесняют, хотя на самом деле никто их не притеснял. Это был тренд, и он до сих пор сохраняется», — написал Раззаков.
Именно поэтому, по мнению писателя, Никитины в последние годы выбрали для жизни США — страну, которую либералы считают идеальной, которая «всегда ассоциировалась в России с понятием „стратегический противник“». Как полагает Раззаков, именно поэтому они не поддержали специальную военную операцию.
«Они дали опровержения тому, что они не поддерживают [СВО], но смысл в том, что все равно они идейно поддерживают как раз Украину и делают это еще с 2014 года. Все потому, что они типичные либералы», — уверен Раззаков.
В 2019 году Сергей Никитин так комментировал свои взгляды в интервью MK.RU: «Нам с Татьяной повезло, что мы учились в МГУ, повезло, что мы застали оттепель хрущевскую. И рассвет свободы и демократии на физическом факультете как раз мы пережили... А сознание остродиссидентское — оно пришло как-то позже, может быть, в силу некой инфантильности. Мы понимали в 1968 году, что это ужас, но в голову не приходило выйти на площадь...»
Еще задолго до событий на Украине и в Донбассе Сергей Никитин отказался от участия в концерте, посвященном 60-летию дирижера Юрия Башмета, объяснив это политическими причинами.
«Я отказался от участия в юбилейном вечере Юрия Башмета. Не считаю для себя возможным быть на этом вечере в силу серьезных разногласий с юбиляром по поводу принятого „закона Димы Яковлева» и его отношения к президенту В. В. Путину», — написал Никитин в соцсети.
Несмотря на свои «остродиссидентские» взгляды, бардов Никитиных любили власти. Сергей Никитин стал лауреатом премии Московского комсомола, международного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, Царскосельской художественной премии совместно с женой Татьяной, в 2018 году он получил Пушкинскую премию в номинации «Просветители» — «За преданное служение поэзии и создание произведений песенного искусства».
Какую роль в паре играла жена Татьяна
Дочь барда Александра Галича Алена Архангельская в советские годы работала в Доме актера и пересекалась с четой Никитиных. По ее словам, Татьяна Никитина всегда была очень амбициозной, ей хотелось добиться успеха, и она его получила, хотя, возможно, не в той мере, в какой она рассчитывала.
«Никитин, вообще-то, больше молчал, а она говорунья, много чего говорит, но нельзя сказать, чтобы она либерально настроена была. Человек жесткий и неприятный, в отличие от него. Ее не столько интересовали материальные ценности, сколько карьера и амбиции. Ей хотелось стать министром культуры к нашему общему ужасу, и, надо сказать, она им, хоть и ненадолго, но стала», — вспомнила Архангельская в разговоре с NEWS.ru.
Татьяна Никитина действительно пыталась сделать карьеру федеральной чиновницы: с 1992 по 1994 год она занимала пост заместителя министра по культуре.
Архангельская подчеркнула, что в отношениях пары Татьяна была главной, она их выстраивала и командовала мужем. Дочь барда отметила, что в те далекие годы Никитины не говорили ни о каком отъезде за границу, но тогда это и не было принято.
Что Никитины ответили на обвинения в поддержке ВСУ
Татьяна и Сергей Никитины не общаются с российской прессой и никак не комментируют скандал, но они дали опровержение информации об их участии в помощи ВСУ на своем официальном сайте.
В частности, они написали, что «никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать» и что «отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“, который должен состояться в конце мая в Черногории».
«Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может, то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили», — утверждают барды.
Они также опровергли сообщение о том, что переехали в Штаты после начала спецоперации. По их словам, все выглядело совсем по-другому.
«Наш сын уехал учиться в США в 1990-м году. Его документы оформляло Гособразование СССР. Это было время разрядки и дружбы не только на правительственном уровне, но и между людьми наших стран. Наш единственный сын женился, родились внуки, они живут в США. Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — подчеркнули Никитины.
Что сказала бард Долина о правах Мориц и ее претензиях
Поэтесса и бард Вероника Долина в разговоре с NEWS.ru выразила свою точку зрения о высказывании Мориц. По ее мнению, такое заявление — это «тонкая острая шпилька» в адрес Никитиных, «взятая исключительно из сегодняшнего времени».
«Я общалась с Юнной Мориц в середине 1980-х годов, она была руководителем поэтического семинара. Тогда она была не просто довольна, а счастлива дружить с дуэтом Никитиных. Такого мощного выхода ее стихов к публике, какой обеспечили они, без них она бы никогда не имела. И счастье на ее лице мне очень памятно», — подчеркнула Долина.
Она отметила, что авторские отчисления делают, конечно же, не сами Никитины, а лицензионные агентства. Выплаты происходят не быстро и не приносят больших средств авторам. Но никакой вины бардов в этом нет, говорит Долина. Дело не в отчислениях и не в авторских правах, а в том, что позиции Мориц и Никитиных относительно СВО не совпадают, считает она.
Нужны ли сейчас публике концерты Никитиных
Раззаков уверен, что на Западе барды Никитины не интересны. Эмигрантская аудитория, готовая их слушать, весьма незначительна. В России же отношение к паре теперь может измениться в худшую сторону.
«Большинство людей, конечно, не знали об их позиции. Теперь, когда узнали, естественно, имиджу Никитиных нанесен достаточно серьезный урон», — считает писатель.
По мнению Долиной, так как Никитины публично объяснились, не перечисляли деньги ВСУ и не нарушали закон, то скоро «вся волна уляжется». Она полагает, что исполнители с их песнями нужны аудитории и будут востребованы.
«Я вижу, концерты Никитиных сейчас проходят по всей Европе, в эмигрантских огромных сообществах. Я вижу восторг людей. Не только ностальгическую ноту, а подлинную тоску людей по камерному искусству, носителями которого всегда были Сережа и Таня Никитины. И я не вижу ничего страшного в этой скандальной, но, я считаю, абсолютно сиюминутной ситуации», — считает Долина.
В Москве ближайший концерт Сергея и Татьяны Никитиных в Центре авторской песни запланирован на 13 июня. Пока никакой информации об отмене или переносе шоу не было.
Читайте также:
Гребенщиков, Машков и другие: кто из звезд порвал отношения с детьми
«В Париже ее не оденешь»: что связывало на самом деле Пугачеву и Юдашкина
Делон теряет зрение и умоляет о смерти: ужасный финал секс-символа
Что сломало Андрея Губина. Звезда 90-х страдает в одиночестве и забыт всеми
Мужчины Пугачевой: за кого она выходила замуж и с кем работала