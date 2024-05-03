Поют в США для русских: как живут попавшие в скандал с ВСУ барды Никитины

Фото: И. Невелев/РИА Новости

Сергей и Татьяна Никитины

Поэтесса Юнна Мориц собралась запретить бардам Никитиным исполнять песни на ее стихи. Так она отреагировала на агитацию Никитиных по поводу сбора денег для Украины и на их участие в фестивалях в поддержку Киева. Музыканты опровергли эту информацию. Как Никитины стали знаменитыми, о чем мечтали, какую позицию занимали, почему перебрались в США и как на них повлияет скандал — в материале NEWS.ru.

Как барды Никитины стали известными в СССР

Сергей и Татьяна Никитины были почти культовыми фигурами в интеллигентной творческой среде в СССР в 1970-х и позже. Они учились на физико-математическом факультете МГУ и участвовали в студенческой агитбригаде. Именно там они начинали свою карьеру. Большая часть репертуара бардов — это песни Сергея Никитина на стихи выпускников физмата.

Впоследствии наибольшую известность Никитиным принесли композиции на стихи поэтессы Юнны Мориц — «Собака бывает кусачей», «Резиновый ежик», «Большой секрет для маленькой компании». В 1976 году вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором прозвучали песни в исполнении Сергея Никитина, в 1980-м советские зрители увидели оскароносную картину «Москва слезам не верит», в которой звучит композиция дуэта «Александра». В 1980-х годах барды писали музыку и для других популярных фильмов, радиоспектаклей и постановок.

Что помогло Никитиным прославиться в СССР

В 1960–1970-х годах бардовская песня в СССР была очень популярна, но далеко не все «городские романтики», авторы и исполнители добились такого успеха, как чета физиков. Поэтесса, бард Вероника Долина, которая начинала примерно в одно и то же время с Никитиными, назвала причину их успеха.

Фото: Mikhail Baranov/Russian Look/Global Look Press Сергей и Татьяна Никитины

«Они были абсолютно профессиональной парой. Такие эксклюзивы тоже случаются. То, что называют классической авторской песней, не очень простой предмет, хотя бы потому, что он расположен на границе непрофессионального и профессионального искусства. Он настолько камерный, что здешняя культура держала его в пасынках. Тем не менее были очень могучие профессионалы, и первый из них — дуэт Сергея и Татьяны Никитиных», — поделилась она мнением с NEWS.ru.

Писатель, биограф знаменитостей Федор Раззаков отмечает, что Никитины, безусловно, талантливые артисты, которые выделялись на фоне остальной массы, но попасть в ряды музыкальной элиты им помогли.

«Никитины — либералы, а либералы всегда тянут своих, это такая мощная спайка. Их пускали в разные проекты, впихивали. Это м тогда было при советской власти, и сейчас это распространенное явление среди либералов», — поделился мнением биограф.

Каких взглядов придерживались Никитины

Федор Раззаков отмечает, что барды Никитины всегда были таких взглядов. «В Советском Союзе так же, как и сейчас, было два типа интеллигенции: либералы и державники. Никитины относились к либеральному клану, в нем состояло много людей еврейской национальности. Либерал всегда должен быть недоволен и охаивать СССР, выискивать недостатки и говорить, что его притесняют, хотя на самом деле никто их не притеснял. Это был тренд, и он до сих пор сохраняется», — написал Раззаков.

Именно поэтому, по мнению писателя, Никитины в последние годы выбрали для жизни США — страну, которую либералы считают идеальной, которая «всегда ассоциировалась в России с понятием „стратегический противник“». Как полагает Раззаков, именно поэтому они не поддержали специальную военную операцию.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Сергей Яковлевич и Татьяна Хашимовна Никитины, исполнители авторских песен

«Они дали опровержения тому, что они не поддерживают [СВО], но смысл в том, что все равно они идейно поддерживают как раз Украину и делают это еще с 2014 года. Все потому, что они типичные либералы», — уверен Раззаков.

В 2019 году Сергей Никитин так комментировал свои взгляды в интервью MK.RU: «Нам с Татьяной повезло, что мы учились в МГУ, повезло, что мы застали оттепель хрущевскую. И рассвет свободы и демократии на физическом факультете как раз мы пережили... А сознание остродиссидентское — оно пришло как-то позже, может быть, в силу некой инфантильности. Мы понимали в 1968 году, что это ужас, но в голову не приходило выйти на площадь...»

Еще задолго до событий на Украине и в Донбассе Сергей Никитин отказался от участия в концерте, посвященном 60-летию дирижера Юрия Башмета, объяснив это политическими причинами.

«Я отказался от участия в юбилейном вечере Юрия Башмета. Не считаю для себя возможным быть на этом вечере в силу серьезных разногласий с юбиляром по поводу принятого „закона Димы Яковлева» и его отношения к президенту В. В. Путину», — написал Никитин в соцсети.

Несмотря на свои «остродиссидентские» взгляды, бардов Никитиных любили власти. Сергей Никитин стал лауреатом премии Московского комсомола, международного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, Царскосельской художественной премии совместно с женой Татьяной, в 2018 году он получил Пушкинскую премию в номинации «Просветители» — «За преданное служение поэзии и создание произведений песенного искусства».

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Сергей и Татьяна Никитины

Какую роль в паре играла жена Татьяна

Дочь барда Александра Галича Алена Архангельская в советские годы работала в Доме актера и пересекалась с четой Никитиных. По ее словам, Татьяна Никитина всегда была очень амбициозной, ей хотелось добиться успеха, и она его получила, хотя, возможно, не в той мере, в какой она рассчитывала.

«Никитин, вообще-то, больше молчал, а она говорунья, много чего говорит, но нельзя сказать, чтобы она либерально настроена была. Человек жесткий и неприятный, в отличие от него. Ее не столько интересовали материальные ценности, сколько карьера и амбиции. Ей хотелось стать министром культуры к нашему общему ужасу, и, надо сказать, она им, хоть и ненадолго, но стала», — вспомнила Архангельская в разговоре с NEWS.ru.

Татьяна Никитина действительно пыталась сделать карьеру федеральной чиновницы: с 1992 по 1994 год она занимала пост заместителя министра по культуре.

Архангельская подчеркнула, что в отношениях пары Татьяна была главной, она их выстраивала и командовала мужем. Дочь барда отметила, что в те далекие годы Никитины не говорили ни о каком отъезде за границу, но тогда это и не было принято.

Что Никитины ответили на обвинения в поддержке ВСУ

Татьяна и Сергей Никитины не общаются с российской прессой и никак не комментируют скандал, но они дали опровержение информации об их участии в помощи ВСУ на своем официальном сайте.

В частности, они написали, что «никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать» и что «отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“, который должен состояться в конце мая в Черногории».

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Сергей и Татьяна Никитины и Олег Митяев

«Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может, то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили», — утверждают барды.

Они также опровергли сообщение о том, что переехали в Штаты после начала спецоперации. По их словам, все выглядело совсем по-другому.

«Наш сын уехал учиться в США в 1990-м году. Его документы оформляло Гособразование СССР. Это было время разрядки и дружбы не только на правительственном уровне, но и между людьми наших стран. Наш единственный сын женился, родились внуки, они живут в США. Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — подчеркнули Никитины.

Что сказала бард Долина о правах Мориц и ее претензиях

Поэтесса и бард Вероника Долина в разговоре с NEWS.ru выразила свою точку зрения о высказывании Мориц. По ее мнению, такое заявление — это «тонкая острая шпилька» в адрес Никитиных, «взятая исключительно из сегодняшнего времени».

«Я общалась с Юнной Мориц в середине 1980-х годов, она была руководителем поэтического семинара. Тогда она была не просто довольна, а счастлива дружить с дуэтом Никитиных. Такого мощного выхода ее стихов к публике, какой обеспечили они, без них она бы никогда не имела. И счастье на ее лице мне очень памятно», — подчеркнула Долина.

Она отметила, что авторские отчисления делают, конечно же, не сами Никитины, а лицензионные агентства. Выплаты происходят не быстро и не приносят больших средств авторам. Но никакой вины бардов в этом нет, говорит Долина. Дело не в отчислениях и не в авторских правах, а в том, что позиции Мориц и Никитиных относительно СВО не совпадают, считает она.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Юнна Мориц

Нужны ли сейчас публике концерты Никитиных

Раззаков уверен, что на Западе барды Никитины не интересны. Эмигрантская аудитория, готовая их слушать, весьма незначительна. В России же отношение к паре теперь может измениться в худшую сторону.

«Большинство людей, конечно, не знали об их позиции. Теперь, когда узнали, естественно, имиджу Никитиных нанесен достаточно серьезный урон», — считает писатель.

По мнению Долиной, так как Никитины публично объяснились, не перечисляли деньги ВСУ и не нарушали закон, то скоро «вся волна уляжется». Она полагает, что исполнители с их песнями нужны аудитории и будут востребованы.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Вероника Долина

«Я вижу, концерты Никитиных сейчас проходят по всей Европе, в эмигрантских огромных сообществах. Я вижу восторг людей. Не только ностальгическую ноту, а подлинную тоску людей по камерному искусству, носителями которого всегда были Сережа и Таня Никитины. И я не вижу ничего страшного в этой скандальной, но, я считаю, абсолютно сиюминутной ситуации», — считает Долина.

В Москве ближайший концерт Сергея и Татьяны Никитиных в Центре авторской песни запланирован на 13 июня. Пока никакой информации об отмене или переносе шоу не было.

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