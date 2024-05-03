Mash: Николай Носков экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Николай Носков

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Николая Носкова. По данным канала, 68-летний музыкант находится в состоянии средней степени тяжести.

Канал утверждает, что исполнитель почувствовал себя плохо, жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. По информации канала, недомогание появилось после поездки в санаторий.

Также в пятницу, 3 мая, стало известно, что исполнитель NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков), играющий в баскетбольной медиа-команде PENA TEAM, серьезно травмировал ногу во время матча в лиге MEDIA BASKET и был госпитализирован, его прооперировали. Артист получил разрыв ахиллова сухожилия.

Telegram-канал «112» в конце апреля сообщил, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь и срочно госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».

До этого российский дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован из концертного зала «Вегас Сити Холл». Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у него обширный инфаркт, ему провели трехчасовую операцию.