Исполнитель хита «Любимка» получил серьезную травму и попал в больницу Певца NILETTO госпитализировали с разрывом ахиллова сухожилия

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Данил Прытков

Исполнитель хита «Любимка» NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков), играющий в баскетбольной медиа-команде PENA TEAM, серьезно травмировал правую ногу во время матча в лиге MEDIA BASKET и был госпитализирован, его прооперировали, сообщила пресс-служба команды в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист получил разрыв ахиллова сухожилия.

Представители команды опубликовали видеообращение NILETTO к коллеге по сцене и игроку баскетбольной команды «Родина медиа» T-KILLAH (настоящее имя — Александр Тарасов), в котором он говорит, что не сможет принять участие в предстоящей игре из-за полученной травмы. По словам артиста, ближайшие полгода он сможет играть лишь в «одноногий баскетбол».

Могу играть в одноногий баскетбол, пока что, в ближайшее полгода. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону. Постараюсь докостылять и поболеть за свою команду, за «Пену», — рассказал исполнитель.

Представитель менеджмента исполнителя сообщил Telegram-каналу SHOT, что ему предстоит долгая реабилитация. По его словам, гипс артисту снимут не раньше, чем через шесть недель, а восстановление займет не менее полугода. Собеседник канала подчеркнул, что ближайший концерт NILETTO, запланированный на 12 июля в московском клубе VK Gipsy, состоится: артист выступит на коляске или костылях.

Telegram-канал Ural Mash ранее сообщил, что NILETTO просит за выступление 4 млн рублей, а в его райдере указаны 12-летний виски Сhivas Regal и «Доширак». Одним из главных желаний артиста, по данным канала, является кальян.