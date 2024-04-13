«Обширный инфаркт»: Запашный раскрыл информацию о состоянии Куклачева Запашный: Куклачеву диагностировали обширный инфаркт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву диагностировали обширный инфаркт, сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Telegram-канале. По его словам, состояние дрессировщика остается тяжелым. Ночью ему провели трехчасовую операцию, врачи уже добились стабилизации.

Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт, — написал Запашный.

12 апреля Куклачеву исполнилось 75 лет. Его госпитализировали из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею.

Сын Куклачева, Дмитрий, сообщил, что отца госпитализировали в конце первого отделения своего бенефиса из-за переутомления. По его словам, никакой травмы не было. Куклачев выдал «все, что хотел», и почувствовал себя плохо, сейчас он находится в больнице, отметил наследник артиста.

Он выразил уверенность, что все обойдется. По его убеждению, Куклачев является легендой, на шоу которого росли все россияне. Прошедший юбилей говорит о том, что дрессировщик полностью здоров, добавил Дмитрий.