«112»: Дениса Майданова срочно госпитализировали «112»: композитора Майданова госпитализировали в Москве из-за «отека Квинке»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь.

Как пишет «112», в какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. По информации канала, Майданова срочно госпитализировали, поставив диагноз «отек Квинке», сейчас музыканту оказывают необходимую помощь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации российского актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны в Москве. По данным канала, состояние здоровья супругов ухудшалось несколько дней подряд, что в конечном счете привело к стационару.

Mash писал, что пара пожаловалась на слабость и сильную головную боль, у женщины давление поднялось до критических значений — 250, из-за чего к ней дважды приезжали врачи скорой помощи. По информации канала, у Ярмольника наблюдался сильный кашель и повышалось давление, потом оно также достигло критических отметок.

Также стало известно, что российский дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт, ему провели трехчасовую операцию.