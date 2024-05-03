Дело педиатра Буяновой: за что сидит в СИЗО, почему ее защищают

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце апреля московского педиатра Надежду Буянову отправили в СИЗО за распространение фейков об армии, однако в Сети появилось открытое письмо с требованием освободить ее из-под стражи. За что наказали медика, почему за нее заступились коллеги?

Из-за чего Буянова оказалась в СИЗО

В начале февраля на 67-летнего педиатра московской поликлиники № 140 пожаловалась 34-летняя вдова участника российской спецоперации на Украине Анастасия Акиньшина, которая приходила к врачу на прием с сыном. Женщина рассказала, что во время визита в поликлинику Буянова спросила у нее, что у мальчика с поведением. Мать юного пациента ответила, что отец ее ребенка погиб во время специальной военной операции, а малыш тяжело переживает смерть родителям.

После этого, как утверждает Акиньшина, педиатр сказала, что погибший был «законной целью для Украины». Девушка также отметила, что врач обвиняла ВС РФ в «убийствах мирных жителей Украины» и поинтересовалась, смотрит ли Анастасия новости и какие. Мать пациента также отмечала, что Буянова «являлась или является» гражданкой Украины или оканчивала Львовский медицинский университет, писал портал Afisha Daily.

Видео с жалобой Акиньшиной распространилось в СМИ, после чего 2 февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача. Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о дискредитации Вооруженных сил РФ врачом московской поликлиники. В СМИ сообщается, что педиатр московской поликлиники во время приема пациентов высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

По какой статье сидит Буянова

Адвокат Оскар Черджиев рассказал, что после заявления Акиньшиной врача уволили из поликлиники. Правозащитник утверждал, что в приказе об увольнении Буяновой нет ни одной ссылки на конкретное нарушение. Также у медика не было дисциплинарных взысканий, при этом увольнение «по статье» записали в трудовую книжку, тем самым испортив «безупречную репутацию педиатра с 40-летним стажем».

Причиной ужесточения меры пресечения стал тот факт, что, как считает следствие, женщина уехала в другой регион, не предупредив об этом следователей. Кроме того, Буянова не явилась в СК 24 апреля для ознакомления с материалами дела, поскольку, по ее словам, она должна была знакомиться с документами вместе с адвокатом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Черджиев отметил, что в мере пресечения женщины не было отражено, что она обязана уведомлять следствие о своих передвижениях. По словам адвоката, Надежда действительно уехала к знакомым, но лишь на некоторое время. И пока находилась там, не выходила на связь, в связи с чем у следствия создалось впечатление, что она скрывается. По его словам, у него с Буяновой было раздельное и совместное ознакомление с материалами дела по графику и она могла являться в любой день.

Третьей причиной перевода в СИЗО стала переквалификация обвинения на более тяжкое — с первой на вторую часть.

19 апреля стало известно, что Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС РФ. По словам Черджиева, следователи увидели в заявлениях врача «политическую, идеологическую или национальную ненависть».

«Мне кажется, они решили поднять ставки. <...> Мы, конечно, будем добиваться полного оправдания, но в их логике так, что они всегда вменяют по максимуму все, что можно», — сказал юрист.

С ужесточением обвинения Буяновой грозит не 5, а 10 лет лишения свободы. Черджиев добавил, что из текста обвинения пока не ясно, почему следствие усмотрело мотивы ненависти в словах педиатра. Также правозащитник рассказал о появлении в деле нового свидетеля, что стало неожиданностью для стороны защиты.

27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО. Черджиев рассказал, что в изоляторе женщине предстоит пробыть до 25 июня.

«Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня, сославшись в ходатайстве на то, что она якобы выехала из Москвы и тем самым нарушила меру пресечения, но ограничений на передвижения у нее установлено не было», — отметил адвокат педиатра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто заступился за Буянову

3 мая российские врачи распространили открытое письмо с требованием освободить из-под стражи московского педиатра. Подписи в поддержку Буяновой собирают в специально созданном для этого Telegram-канале, на который подписались более двух тысяч пользователей.

«Дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, арестован по одному видеодоносу, не потребовавшему даже обращения заявительницы. <...> Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям, они могут в любой момент оговорить вас, и вы пойдете в тюрьму», — говорится в открытом письме медиков.

Авторы документа недоумевают, почему специалист, которая десятилетиями помогала людям, помещена «в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». Врачи также обратили внимание, что сотни пациентов остаются без врача, пока следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

«Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо», — заключили авторы обращения.

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