Мигрант выгнал на улицу семью пропавшего бойца ВС РФ: детали, кто виноват

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СМИ сообщили, что мигрант обманным путем выселил из дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области семью бойца из зоны СВО, который признан пропавшим без вести. Что предпринимают власти, чтобы вернуть родственникам недвижимость, помогут ли им?

Что известно о мигранте, выгнавшем из дома семью бойца СВО

14-летняя Мария К. записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину, в котором рассказала, что в декабре прошлого года мигрант из Узбекистана по имени Джамал оформил доверенность от имени ее отца и смог оформить на себя половину дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области. Кроме того, по словам девочки, мужчина разделил участок и продал его своим родственникам.

Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что мать и дочь перестали впускать на участок, угрожая им статьей о проникновении на чужую территорию. По информации издания, родственники пропавшего без вести бойца СВО не могут попасть домой.

«Не допускает к калитке, сменил замки и пользуется жилым домом как своим собственным», — рассказала школьница.

В видеообращении также представлены кадры, на которых, предположительно, Джамал предлагает матери и дочери построить «хрустальный мостик», чтобы по нему заходить в дом.

Девочка рассказала, что ее мама на протяжении нескольких месяцев писала заявления в полицию, прокуратуру, обращалась к нотариусу, однако «все только смеялись и бездействовали». Школьница отметила, что помощи просили и у главы Самарского сельского поселения, однако тот «только видимость создает, как он помогает людям».

«У меня нет теперь папы, и я не могу теперь зайти в дом, где жила моя семья, где мои вещи, мои рисунки. Джамал даже не отдает наши семейные фотографии, вещи моего папы и бабушки», — едва не плача, сказала девочка.

Школьница добавила, что мигрант завладел банковской картой ее отца, снял с нее деньги и тратит их на наркотики и дорогую еду.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Помогут ли семье пропавшего без вести бойца СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев пообещал взять ход расследования под собственный контроль. В беседе с NEWS.ru он назвал случай с выселением мигрантом семьи бойца СВО, который признан пропавшим без вести, вопиющим.

«Вопиющий случай, с которым, конечно, должны разбираться правоохранительные органы, а я как депутат Государственной думы непременно возьму ход расследования под свой контроль. Речь идет о защите интересов семьи погибшего героя спецоперации», — заявил Журавлев.

Парламентарий добавил, что, если факты, изложенные в обращении девочки, подтвердятся, наказание должен понести не только мигрант, который выселил семью, но и местные власти. Депутат объяснил это тем, что случай произошел при их попустительстве или содействии.

Глава СКР Бастрыкин потребовал провести проверку после видеообращения школьницы.

Сможет ли семья бойца СВО вернуть жилье

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что действия мигранта, занявшего жилье родственников участника СВО, могут квалифицировать по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 330 «Самоуправство». Он не исключил, что в этом случае имеет место подделка официальных документов со стороны иностранного гражданина (ст. 327 УК РФ).

«Для доказательства преступных действий мигранта семье военного необходимо: установить законное право собственности семьи на жилой дом и участок, провести почерковедческую экспертизу предполагаемой поддельной доверенности, получить выписки по снятию денег с банковской карты отца и изъять чеки/квитанции, допросить соседей/очевидцев, которые могут подтвердить факт выселения / запрета на проживание в доме, назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения размера ущерба», — объяснил Русяев.

По словам правозащитника, родственники имеют право обжаловать в вышестоящих инстанциях предполагаемое бездействие местных органов власти. Юрист подчеркнул: потерпевшие могут подать исковое заявление в суд для признания сделки по оформлению части дома незаконной на основании подложных документов.

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