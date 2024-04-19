Московскому педиатру ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС России Юрист Черджиев: педиатру Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС РФ

Адвокат Оскар Черджиев рассказал Telegram-каналу «Подъем», что его подзащитной педиатру Надежде Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС России. По словам юриста, следователи увидели в заявлениях врача «политическую, идеологическую или национальную ненависть».

Мне кажется, они решили поднять ставки. <...> Мы, конечно, будем добиваться полного оправдания, но в их логике так, что они всегда вменяют по максимуму все что можно, — сказал юрист.

С ужесточением обвинения теперь Буяновой грозит не пять, а 10 лет лишения свободы. Адвокат отметил, что из текста обвинения пока не понятно, почему следствие усмотрело мотивы ненависти в словах педиатра. Также Черджиев рассказал, что в деле появился новый свидетель, что стало неожиданностью для стороны защиты. Следующее судебное заседание по делу назначено на 24 мая.

В конце февраля Буянова подала иск о восстановлении на работе после того, как ее обвинили в распространении фейков об армии. Женщину уволили из детской поликлиники № 140 по жалобе матери ребенка, муж которой погиб в зоне СВО.

Черджиев указывал, что в приказе об увольнении Буяновой нет ни одной ссылки на конкретное нарушение. Также у медика не было дисциплинарных взысканий, при этом увольнение «по статье» записали в трудовую книжку, тем самым испортив «безупречную репутацию педиатра с 40-летним стажем».