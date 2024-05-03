Раскрыто убийство девочки 17-летней давности: кто злодей и как его поймали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина убил в 2006 году 11-летнюю девочку в городе Канске Красноярского края и уехал в Норильск. 18 лет он скрывался от следствия и так бы и остался безнаказанным, если бы психологи вновь не пообщались с подругой убитой школьницы. Об очередном раскрытии дела о детоубийстве давних лет читайте в материале NEWS.ru

Как нашли подозреваемого спустя 17 лет

В апреля 2006 года жительница Канска написала заявление в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Тогда сотрудники возбудили уголовное дело, но установить причастного не удалось, поэтому его приостановили. Но в начале 2024 года следователи вновь взялись за дело и привлекли к разбирательству свидетельницу. Психолог помог ей создать фоторобот женщины, которую видели в компании другого мужчины и девочки в день убийства. Авторы передачи «Человек в праве» отмечают, что свидетельница была подругой убитой девочки. Ее зовут Любовь, и она старше убитой на три года. Именно Любовь последней видела девочку живой, когда та шла в магазин «Ромашка» с неизвестными.

По фотороботу удалось найти жительницу Канска, которая дала наводку на своего знакомого из Норильска. Последний был задержан и дал признательные показания.

10 апреля 2006 года он привел девочку в один из заброшенных домов, где и задушил, а тело спрятал в подполье. По словам мужчины, он пошел на преступление после оскорбления от несовершеннолетней.

«Она начала подшучивать надо мной, меня это разозлило», — рассказал обвиняемый на допросе.

Сейчас обвиняемый под стражей. Уголовное дело направлено прокурору для последующей передачи в суд.

Что за метод использовали психологи для составления фоторобота

Чтобы помочь одной из свидетельниц в деле, следователи обратились за помощью к психологам. Они использовали для этого метод активации памяти — когнитивное интервью, в котором человека расслабляют и помогают вспомнить то, что он считал забытым.

«Бывают такие вещи, как „точка входа“. Мы начинаем разбирать какие-то вещи, связанные с этим днем, с этим событием. Разбираем детально. Причем начинаем от событий, которые не касаются преступления. Издалека раскручиваем воспоминания», — анонимно пояснила в интервью РЕН ТВ психолог силового ведомства.

Освоившие метод психологи признают, что он не совершенный, но уже помог раскрыть несколько десятков дел.

«Никто не застрахован от того, что это могут быть какие-то фантазии человека. [Это надо для того], чтобы головной мозг зацепился за какую-то ниточку», — объяснил психолог Николай Захарченко.

Первым использовать когнитивное интервью в работе с криминалом в России предложил кандидат психологических наук Валерий Хабалев. В США этот способ практиковали в ФБР с середины ХХ века. Российские следователи обращаются за подобными услугами примерно последние 15 лет. Любовь, которая помогла выйти на след убийцы, сама удивилась тому, как сработал разговор с психологом.

«Все вспоминаешь. Черты лица, как это было, что это было. Мозг такая вещь, я сама не ожидала», — рассказала Любовь.

При этом у метода есть ограничения. Он может оказаться продуктивным, если человек готов сотрудничать со следствием и воспоминания о произошедшем не являются для него травмирующими. Сами воспоминания не могут использоваться в качестве доказательств в суде, но их используют для того, чтобы найти зацепки для дальнейшего расследования.

Бывший милиционер Евгений Харламов признался, что в 2000-е годы пользовался этим методом, но тогда это старались не афишировать. Только в 2016 году метод активации памяти прописали в официальном перечне средств, доступных для проведения следствия. Его используют особенно часто при расследовании преступлений минувших лет.

Кто убил девочку

Женщина, на которую вышли следователи по фотороботу, была удивлена визиту силовиков. Она не помнила события того дня. Тогда ее попросили назвать всех, с кем она ходила в магазин «Ромашка». Среди этих людей оказался Виталий Азаров. Позже Любовь опознала его.

На допросе Азаров сразу пояснил, что его спутница не имела отношения к убийству ребенка. Они разошлись в тот же день. Также он рассказывал, что девочка была готова распивать в их компании алкоголь.

Сразу после убийства Азаров уехал за 2000 км от места преступления в Норильск, где был задержан в начале 2024 года. Заброшенный дом, в котором он задушил девочку и спрятал в подполье, уже снесли. Теперь на его месте устраивают раскопки, чтобы найти останки ребенка и похоронить.

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