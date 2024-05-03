Каннибал на СВО и дети-убийцы: происшествия в России за неделю

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Каннибала и расчленителя из Волгоградской области нашли в зоне СВО, пьяный мужчина избил продавщицу из-за незнания географии, подростки-садисты на камеру сняли, как убивают котенка, — об этих и других происшествиях читайте в сборке NEWS.ru за неделю.

Каннибал и расчленитель нашлись на СВО

Волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. В соцсетях Малышев опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей. Сослуживец Масленников был осужден за то, что убил, расчленил и закопал в лесу двух девушек, с которыми познакомился в караоке-клубе.

В зоне проведения СВО мужчина получил множество травм и некоторое время проводил не на передовой. По словам Малышева, у него была сломана челюсть, в колене и левой руке обнаружены осколки, а также лопнула левая перепонка.

Девочка предлагала избивать сверстников за чипсы

Во Владивостоке 12-летняя девочка вела канал с призывами избивать сверстников. В итоге ее нашли и отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В чате, который администрировала девочка, 1,5 тысячи подписчиков, много лайков и комментариев. В мессенджере размещают фотографии школьников с призывами бить и унижать их за небольшое вознаграждение. Так, за нападение на школьницу предлагалась пачка чипсов. За удаление поста требовали заплатить 250 рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убийство котенка по предварительному сговору

Подростки в подмосковном поселке Лотошино убили котенка, сбросив его с четвертого этажа. Все произошедшее они сняли на видео и выложили в Telegram-канал, передает MSK1.RU. Когда дети увидели, что питомец еще жив, они решили его добить.

УМВД Московской области организовало проверку по факту публикации видео в Сети. Все участники садистской акции будут установлены, а их родители ответят перед законом.

Избил продавщицу и избежал наказания

В поселке Петрин Курской области женщина не может добиться возбуждения дела против мужчины, который избил ее в магазине. Избивая 56-летнюю продавщицу, он требовал от нее сказать, «где находится Монголия». Нападение попало на камеры наблюдения. Пострадавшей диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, а также наложили восемь швов. Правоохранители, по словам пострадавшей, отказали ей в возбуждении дела, поскольку судмедэкспертиза не установила степень нанесенного вреда.

Сам агрессор продолжает ходить в магазин. На вопросы о том, зачем он напал на женщину, отвечает, что не знает.

Избили участника СВО

В Суворовском районе Ростова-на-Дону избили участника СВО и его супругу. По утверждению женщины, конфликт возник на национальной почве. Пара поехала в травмпункт и сняла побои. У женщины диагностирован перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. У мужчины — множественные ушибы лица.

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