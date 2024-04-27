Опубликовано видео избиения участника СВО и его жены в Ростове Участника СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Суворовском районе Ростова-на-Дону избили участника СВО и его супругу, о чем последняя рассказала Telegram-канал Don Mash. По ее утверждению, конфликт возник на национальной почве.

Пара поехала в травмпункт и сняла побои. У женщины диагностирован перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. У мужчины — множественные ушибы лица.

Ранее несколько человек жестоко избили участника СВО и его супругу в центре Ростова Ярославской области, когда они возвращались домой после празднования дня рождения. Мужчина, находясь в такси, заметил на улице агрессивную толпу, которая нападала на прохожих, и решил вмешаться. Злоумышленники переключились на военного и набросились на него, а после и на его супругу. Женщина предупредила агрессоров, что мужчина является ветераном боевых действий и перенес два ранения, но это не успокоило нападавших. Российский военнослужащий несколько раз терял сознание, также был избит прохожий, пытавшийся остановить происходившее. Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, однако они не стали задерживать нарушителей правопорядка — сначала они дали им уехать и только после этого пустились в погоню.