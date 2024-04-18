Толпа избила бойца СВО и его жену прямо в центре российского города «Русская община»: бойца СВО и его супругу жестоко избили под Ярославлем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько человек жестоко избили участника СВО и его супругу в центре Ростова Ярославской области, когда они возвращались домой после празднования дня рождения, сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV». По его данным, мужчина, находясь в такси, заметил на улице агрессивную толпу, которая нападала на прохожих, и решил вмешаться.

Как уточняет канал, злоумышленники переключились на военного и набросились на него, а после и на его супругу: женщина предупредила агрессоров, что мужчина является ветераном боевых действий и перенес два ранения, но это не успокоило нападавших. Канал отметил, что российский военнослужащий несколько раз терял сознание, также был избит прохожий, пытавшийся остановить происходившее.

Telegram-канал добавил, что через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские, однако они не стали задерживать нарушителей правопорядка — сначала они дали им уехать и только после этого пустились в погоню. Сам военный, как пишет канал, сейчас передвигается с трудом, у него сильные головные боли и тошнота.

Ранее в Санкт-Петербурге по требованию главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту избиения участника СВО. Отмечается, что подозреваемыми в деле являются сотрудники полиции. Пострадавший участвовал в пикете с требованием ужесточить миграционное законодательство.