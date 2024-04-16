СК разберется в деле с избиением участника СВО полицейскими в Петербурге Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника СВО полицейскими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО полицейскими, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Следователи также должны будут предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУСК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Репьево Новосибирской области четыре человека избили участника СВО, который заступился за сотрудницу кафе. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, смещение переносицы и множественные гематомы на голове.

До этого в Москве был зарегистрирован похожий случай — трое мужчин избили командира 25-й отдельной мотострелковой бригады, который сделал им замечание, заступившись за девушку. Он получил сильную травму головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Бойца в экстренном порядке доставили в отделение реанимации.