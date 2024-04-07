Стало известно, за что четверо мужчин избили участника СВО Заступившегося за женщину бойца СВО толпой избили в селе под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Репьево Новосибирской области четыре человека избили участника СВО, который заступился за сотрудницу кафе, сообщает местное издание «Сибкрай.ru». По данным издания, у пострадавшего — Андрея — сотрясение головного мозга, смещение переносицы и множественные гематомы на голове.

По словам бойца, когда он пришел в кафе, продавщица пожаловалась на издевательства, в том числе физические, со стороны четырех мужчин — они пришли в заведение со своей водкой и разозлились, когда им отказали в этом. У дверей он встретил агрессивную компанию и сделал им замечание. После этого мужчины набросились на него с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали со множественными травмами, он решил написать заявление в полицию. По информации издания, расследование дела находился на контроле губернатора региона Андрея Травникова. Также военнослужащий поблагодарил за помощь местный Совет ветеранов.

Ранее в Москве был зарегистрирован похожий случай — трое мужчин избили командира 25-й отдельной мотострелковой бригады, который сделал им замечание, заступившись за девушку. Он получил сильную травму головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Бойца в экстренном порядке доставили в отделение реанимации.