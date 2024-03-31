Трое юношей отправили в реанимацию участника СВО из-за замечания В Москве до реанимации избили участника СВО, вступившегося за девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве три молодых человека до реанимации избили командира 25-й отдельной мотострелковой бригады Марата Дерябина, который заступился за девушку в одном из баров, сообщает Telegram-канал «Морпех РОКОТ». По его данным, у пострадавшего перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что военнослужащий находился в столице в отпуске, совсем скоро он должен был вновь отправиться в зону боевых действий. Канал уточняет, что когда он сидел в баре с друзьями, туда пришли несколько юношей в возрасте от 20 до 25 лет, они вели себя вызывающей и приставали к посетителям. По информации Telegram-канала, неизвестные вступили в конфликт с одной из посетительниц, за нее заступился Дерябин — юноши переключились на него, столкнули с двухметровой лестницы головой вниз, а затем продолжили бить по голове ногами и руками.

Как уточняет канал, в итоге пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии, уже третьи сутки он находится в больнице с кровоизлиянием в мозг. При этом подписчик Telegram-канала утверждает, что один из нападавших пытается избежать ответственности благодаря связям в правоохранительных органах.

Ранее в Москве задержали мужчину 1989 года рождения, который сломал нос пенсионерке за замечание в электричке. Уточняется, что пожилая женщина попросила убрать ноги с прохода, что возмутило москвича.