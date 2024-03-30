Пенсионерке сломали нос в электричке после замечания попутчику Житель Москвы сломал нос пенсионерке в электричке за просьбу убрать ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель Москвы 1989 года рождения избил пожилую женщину 1947 года рождения в электричке после того, как пенсионерка попросила его убрать ноги с прохода, сообщает «МВД Медиа». Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа со смещением. При этом сам мужчина после нападения на пенсионерку покинул вагон.

Женщина сообщила, что на станции Нижегородская в электропоезде сообщением Фрязево — Апрелевка Горьковского направления МЖД неизвестный мужчина после сделанного замечания нанес ей телесные повреждения и покинул вагон, — говорится в публикации.

Пострадавшая женщина написала заявление в полицию. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Напавший на пенсионерку мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании троих подростков, нападавших на случайных прохожих в Красногвардейском районе города. Уточнялось, что молодые люди избили двух мужчин. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого прокуратура Москвы сообщила о нападении местного жителя на малознакомую девушку после отказа проводить ее до дома. Мужчина проследовал за ней на станцию метро «Площадь Революции», после этого он несколько раз ударил потерпевшую ножом.