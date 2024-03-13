Житель Москвы напал в метро на малознакомую девушку, с которой он встретился ранее, получив отказ проводить ее до дома, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, сперва 23-летний мужчина, который до этого был судим, проследовал за ней на станцию метро «Площадь Революции». После этого москвич несколько раз ударил потерпевшую ножом в голову, шею и руку.
23-летний ранее судимый мужчина попытался слишком настойчиво проводить до дома малознакомую женщину, с которой познакомился ранее. Проследовав за ней на станцию метро «Площадь Революции» и получив очередной отказ, обвиняемый напал на женщину и нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки, — говорится в публикации.