Житель Москвы напал в метро на малознакомую девушку, с которой он встретился ранее, получив отказ проводить ее до дома, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, сперва 23-летний мужчина, который до этого был судим, проследовал за ней на станцию метро «Площадь Революции». После этого москвич несколько раз ударил потерпевшую ножом в голову, шею и руку.