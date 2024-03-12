Мужчина пробил стекло машины, чтобы наброситься на глухую таксистку В Дмитрове мужчина выбил стекло и избил неслышащую девушку-таксиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Дмитрова в Подмосковье голыми руками выбил стекло в такси, после чего начал избивать сидящую за рулем девушку на улице Советской, сообщила прокуратура Московской области. По информации Telegram-канала Readovka, женщина была глухая. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

В ходе движения мужчина посчитал, что девушка, управляющая автомобилем такси, должна была уступить проезд. После остановки он вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке удар кулаком в лицо. По данному факту отделом дознания УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ, — заявили в прокуратуре.

По информации канала, нападавший мужчина принял девушку за мужчину. Сперва он покинул место происшествия, однако вернулся спустя несколько минут, когда на вызов уже прибыли полицейские. Он принес извинения потерпевшей за свое поведение.

Ранее в одной из школ деревни Сегизбай Азовского района Омской области произошла ссора учителя и шестиклассника, произошедшее попало на видео. После публикации ролика педагог написал заявление об увольнении, по факту инцидента ведется проверка.