В Омской области педагог уволился после видео ссоры с учеником

На видео попала ссора учителя и шестиклассника в одной из школ деревни Сегизбай Азовского района Омской области, кадры опубликовал «RT на русском». Автор ролика утверждает, что педагог избил мальчика, хотя на кадрах рукоприкладства не видно. Впоследствии стало известно, что педагог написал заявление об увольнении, по факту инцидента ведется проверка

На видео в основном запечатлены парты и ноги учеников, однако на их фоне слышно ссору учителя с учеником. Во время разбирательств школьник плакал, а педагог потребовал сесть на место и успокоиться. После этого мальчик обозвал учителя нецензурным словом, что еще сильнее разозлило мужчину.

Автор ролика заявил в соцсети «Вконтакте», что мать ребенка приходила в школу вместе с участковым, однако каких-либо санкций в отношении педагога не последовало. Он также утверждает, что одноклассники выдели процесс избиения.

Потому что все переживают за репутацию школы! Все дети видели, как он его избивал, пинал ногами! И директор этой школы не хочет его увольнять, — написал он.

Инцидент также прокомментировал министр образования Омской области Иван Кротт. В своем Telegram-канале он заявил, что уже разбирается в деталях инцидента, назвав его случаем жесткого поведения со стороны учителя. По словам министра, педагог написал заявление об увольнении, в проверке также задействована полиция.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник отдела МВД «Каменск-Уральский», преподававший строевую подготовку в техникуме, ставил студенток на колени в угол и бил их по ягодицам. Отмечается, что мужчина доводил девушек до слез и угрожал ремнем.