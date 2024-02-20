Преподаватель техникума бил студенток по ягодицам и ставил их на колени Baza: в Екатеринбурге преподаватель уволился из ПТУ после избиения студенток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудник отдела МВД «Каменск-Уральский», преподававший строевую подготовку в техникуме, ставил студенток на колени в угол и бил их по ягодицам во время занятий, передает Telegram-канал Baza. Родители девочек пожаловались на методы обучения учителя и обратились в полицию.

Мужчина также доводил студенток до слез и угрожал ремнем, отметили очевидцы. Сам преподаватель объяснил свои действия тем, что девушки мешали проводить занятия. По его словам, все происходило в шутливой форме, а никакого насилия не применялось.

В итоге сотрудник МВД написал заявление на увольнение после скандала. В полиции начали служебную проверку по факту инцидента.

Ранее учительница физкультуры в школе поселка Ярково проявила агрессию к ученикам, пнув одного из них. В учебном заведении начали расследование, а директор пообещала, что преподавателя ждет строгое наказание.

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