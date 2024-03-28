Появилось видео, как в Петербурге подростки избивают случайных прохожих В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на случайных прохожих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков, нападавших на случайных прохожих в Красногвардейском районе, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МВД по городу и Ленобласти. Молодые люди избили двух мужчин, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео инцидентов.

В Красногвардейском районе полицейские задержали троих местных жителей в возрасте 16–17 лет, от нападений которых пострадали двое случайных прохожих, встретившихся им на пути, — говорится в сообщении.

Оба инцидента произошли утром во вторник, 26 марта. Первой жертвой агрессивных подростков стал 28-летний мужчина, на которого напали, когда он подходил к подъезду. Они втроем его избили и отобрали шесть тысяч рублей. Второй жертвой стал 33-летний житель соседнего дома.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель позвонил в экстренные службы и сообщил, что его избили, после чего умер, не дождавшись помощи. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались два школьника. Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Известно, что пострадавшему было 48 лет.