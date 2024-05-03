Житель Иркутской области натравил собаку на маленького ребенка В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторагодовалого ребенка

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Житель города Тайшета натравил бойцовскую собаку на полуторагодовалого ребенка, сообщает СК по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью, подозреваемый задержан.

Как выяснили следователи, 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью пришла в гости к знакомому, где после распития алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на улицу и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил с цепи своего ротвейлера и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать мать.

Женщине удалось вырваться и уехать вместе с дочерью на такси. Маленькую девочку сразу повезли в больницу с множественными ранами лица и шеи, она в тяжелом состоянии. Во время проведения следственных действий агрессивная собака была ликвидирована. Также будет проведена проверка действий органов опеки.

Ранее в городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу Краснодара. Девочка уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, ей предстоит еще ряд операций.