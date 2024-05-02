«Где находится Монголия?»: продавщицу избили из-за незнания географии Под Курском мужчина избил продавщицу и избежал наказания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Петрин Курской области уроженец Иркутского региона 19 марта вечером избил продавщицу местного магазина, сообщает Telegram-канал SHOT. Избивая 56-летнюю женщину, он требовал от нее сказать, «где находится Монголия». Нападение попало на камеры наблюдения. Пострадавшей диагностировали перелом носа, сотрясение и наложили восемь швов. Тем не менее уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Сам агрессор продолжает ходить в магазин. На вопросы о том, зачем он напал на женщину, отвечает, что не знает. Правоохранители, по словам пострадавшей, отказали ей в возбуждении дела, поскольку судмедэкспертиза не установила степень нанесенного вреда, хотя все данные о последствиях побоев подтверждаются медицинскими документами.

Сейчас продавщицу боится выходить на улицу без супруга и ходит на приемы к психологу. С требованием о возбуждении дела женщина обратилась в прокуратуру.

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