Насмешки над ребенком бойца СВО довели врача из Москвы до уголовного дела Глава СКР поручил возбудить дело за насмешки над ребенком погибшего бойца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении московского врача, которая насмехалась над ребенком погибшего участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба Следкома. Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о дискредитации Вооруженных сил РФ врачом московской поликлиники. В СМИ сообщается, что педиатр московской поликлиники во время приема пациентов высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Отмечается, что столичный педиатр, узнав о тоске семилетнего мальчика по погибшему в зоне спецоперации отцу, отреагировала на это насмешкой и заявила о правомерных действиях Вооруженных сил Украины. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается глава Следственного управления СКР по Москве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, на которую пожаловался студент после беседы в метро. Молодой человек обратился в полицию после того, как в разговоре с ним женщина выразила свою поддержку ВСУ. Действия ученой могут подпасть под административную статью о публичной дискредитации армии.