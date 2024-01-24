Студент поговорил с астрономом об СВО и заявил в полицию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, на которую пожаловался студент после беседы в метро, пишет «Фонтанка». Он обратился в полицию после того, как в разговоре с ним женщина выразила свою поддержку Украине.

Как пишет газета, 22-летний юноша встретил 45-летнюю женщину на станции «Достоевская». Студент поговорил с ней об СВО и обратил внимание на сине-желтый шеврон, который был прикреплен к ее рюкзаку. Узнав, что она поддерживает Киев, он передал информацию правоохранителям, и те задержали пассажирку у станции «Владимирская». Действия ученой могут подпасть под административную статью о публичной дискредитации армии.

Студент, как уточняет издание, выступает на различных публичных мероприятиях в качестве спикера. Он получил высшее образование в Донецке, после чего пошел служить добровольцем, а затем демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

Женщина же, по информации «Фонтанки», является сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. Ранее она вместе с другими учеными подписала открытое письмо против военных действий.

Ранее в Подмосковье местный житель пожаловался в полицию, увидев в окне соседнего здания карту с флагом Украины. СМИ писали, что приехавших по вызову правоохранителей в здание не пропустила охрана, поскольку оно оказалось режимным объектом телерадиовещательной сети.