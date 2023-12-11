Россиянин пожаловался в полицию на флаг Украины в соседнем здании Baza: житель Подмосковья пожаловался в полицию на карту с флагом Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Подмосковья сообщил в полицию, что увидел в окне соседнего здания карту с флагом Украины, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, помещением напротив оказалось здание Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Как пишет Baza, звонивший — 49-летний офисный работник Андрей Б. Увидев флаг Украины, он решил на всякий случай обратиться в полицию. Однако приехавших силовиков в здание не пустила охрана, поскольку оно оказалось режимным объектом РТРС.

Ранее жительница Западного административного округа Москвы заявила в полицию на 83-летнюю соседку, увидев в окне ее квартиры нечто похожее на флаг Украины. Поводом для доноса послужило то, что пенсионерка установила на подоконнике два куска картона, чтобы защитить от солнца цветы. Со стороны квартиры листы картона были белого цвета, а с внешней — желтого и синего. Полицейские в ходе проверки изъяли листы картона. Семья пенсионерки назвала произошедшее недоразумением.

В начале мая в столице задержали водителя из-за жалобы соседей, которые заявили, что мужчина наклеил на бампер своего автомобиля скотч в цветах флага Украины. По словам мужчины, «флаг Украины» у него получился случайно, когда он попытался скрыть скотчем дефект.