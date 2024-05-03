Врачи призвали освободить педиатра Буянову, арестованную по делу о фейках Врачи распространили открытое письмо с требованием освободить педиатра Буянову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи распространили открытое письмо с требованием освободить из-под стражи московского педиатра Надежду Буянову, которая содержится в СИЗО по делу о распространении фейков об армии. Подписи собирают в специально созданном для этого Telegram-канале, на него подписались свыше 1900 пользователей.

Дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, арестован по одному видеодоносу, не потребовавшему даже обращения заявительницы. <...> Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям, они могут в любой момент оговорить вас, и вы пойдете в тюрьму, — говорится в письме.

Авторы письма отметили, что специалист, которая десятилетиями помогала людям, помещена «в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». Они также обратили внимание, что сотни пациентов остаются без врача, пока следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо, — заключили авторы обращения.

В начале февраля на 67-летнюю Буянову пожаловалась 34-летняя вдова участника СВО Анастасия Акиньшина. Она утверждает, что педиатр во время приема сказала, что погибший отец ее ребенка был «законной целью для Украины». Видео с жалобой распространилось в СМИ, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Буяновой уголовное дело. У женщины провели обыски в квартире и уволили с работы.

Адвокат Оскар Черджиев заявил, что 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО в рамках дела о фейках о российской армии до 25 июня этого года. До этого он рассказал, что его подзащитной ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС России из-за «политической, идеологической или национальной ненависти», ей грозит до 10 лет лишения свободы.

2 мая стало известно, что дело Буяновой поступило в Тушинский суд Москвы. Дата первого судебного заседания не назначена.