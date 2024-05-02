Дело экс-педиатра о фейках про ВС РФ поступило в суд В Тушинский суд Москвы поступило дело экс-педиатра Буяновой о фейках про ВС РФ

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Уголовное дело бывшего педиатра Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, поступило в Тушинский суд Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на данные столичных судов общей юрисдикции. Дата первого судебного заседания не назначена.

Зарегистрировано 2 мая 2024 года дело Буяновой Н. Ф., — говорится в картотеке.

Адвокат Оскар Черджиев заявил, что 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО в рамках дела о фейках о российской армии до 25 июня этого года. По версии следствия, педиатр на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. До этого Черджиев рассказал, что его подзащитной ужесточили обвинение по делу о фейках о ВС России из-за «политической, идеологической или национальной ненависти».

Ранее Следственный комитет РФ потребовал заочного ареста блогера Дмитрия Иванова, также известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), по делу о распространении фейков о российской армии. В настоящий момент он объявлен в розыск, фигурантом уголовного дела он стал в сентябре. Причиной послужили опубликованные блогером ролики о событиях в Мариуполе.