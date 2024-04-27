Суд отправил в СИЗО московского педиатра Суд отправил в СИЗО педиатра Буянову в рамках дела о фейках про армию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отправил в СИЗО бывшего педиатра московской поликлиники Надежду Буянову в рамках дела о фейках о ВС России, сообщил ТАСС адвокат Оскар Черджиев. По версии следствия, женщина на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня, сославшись в ходатайстве на то, что она якобы выехала из Москвы и тем самым нарушила меру пресечения, но ограничений на передвижения у нее установлено не было. Завтра подам апелляционную жалобу в Мосгорсуд, — отметил собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет потребовал заочного ареста блогера Дмитрия Иванова, также известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии. В настоящий момент блогер объявлен в розыск, фигурантом уголовного дела он стал в сентябре. Причиной послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о ВС России. Он также был объявлен в международный розыск. При этом Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста.