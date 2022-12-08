Блогер Камикадзе Ди объявлен в федеральный розыск

Фото: kamikadzedead/YouTube

Блогер Дмитрий Иванов

Блогера Дмитрия Иванова, известного под псевдонимом Камикадзе Ди, объявили в федеральный розыск, о чем свидетельствует база данных МВД. Это произошло через пять лет после того, как мужчина покинул Россию. Прежде Иванов стал фигурантом дела о распространении фейков о ВС РФ.

Иванов Дмитрий Сергеевич, 16 августа 1986 рода рождения, разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе данных ведомства.

Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о фейках в сентябре. Тогда же его признали физлицом — иностранным агентом. Это произошло после того, как Иванов опубликовал видеоролики о событиях в Мариуполе. Кроме того, в нескольких записях мужчина обрушивался с критикой в отношении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Блогер уехал из страны в 2017 году. Тогда его проверяли на предмет склонения граждан к самоубийству.

Ранее стало известно, что бывший начальник одного из отделов Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по обвинению в растрате. Суд уже вынес решение о заочном аресте Фейзбы. По имеющимся данным, экс-сотрудник вуза проходит по делу в отношении профессора Игоря Барцица.