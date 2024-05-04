Кудрявцева и Гордон набросились на Волочкову: что известно о конфликте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева уличили балерину Анастасию Волочкову во лжи и в алкоголизме. Из-за чего разгорелся конфликт?

Что сказала Волочкова

Волочкова прилетела на Мальдивы вместе с подругой, фотографом Еленой Галицыной. Елена сделала балерине много фото, но переборщила с фильтрами. В итоге подписчики захейтили и Анастасию, и автора снимков. Сначала фолловерам отвечала Галицына, а затем гневный пост написала и сама балерина.

«Идите на три буквы! Я стройна! Сами идите в зал! Я на дорогущем курорте. Мне по фигу, что вы про меня пишите, козлины. Завидуйте молча, толстожопы… Не можете билет взять сюда?! И не сможете! Миллион рублей один. А нас тут трое. Смотреть до конца. Пока, неудачники! Купите виллу на Мальдивах и живите, как я. Но не сможете. А я по-Волочковски. А ваши пустые и постные мнения засуньте себе в ж», — ответила комментаторам балерина.

Позже звезда удалила публикацию и написала новую, более тактичную.

«Я не забираю свои слова обратно. Но они были адресованы исключительно таковым. Тем, кто бесцеремонно берет на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку. Не зная его лично. Каждый из нас может иногда эмоционально выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец», — написала Волочкова.

Как отреагировали Кудрявцева и Гордон

Гордон в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) публично уличила во лжи балерину Анастасию Волочкову, хвастающуюся дорогим отдыхом на Мальдивах. По словам адвоката, артистка летает на курорт экономклассом, живет на дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала стыдобой попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять зрителей, а также призвала ее бросить пить.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. Кому ты врешь? Мы летели в одном самолете, ты летела в экономе. Везла с собой из Москвы на Мальдивы букет. Не миллион стоил твой билет, зачем врать? Это же стыдоба. Отдыхаешь ты на простецкой вилле, и в этом тоже нет ничего плохого, если бы ты не впаривала, оскорбляя, народу иное. Бросай бухать!» — высказалась Гордон.

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канал написала, что Волочкову необходимо спасать. Она разместила у себя публикацию Гордон.

«Катя моя летела с Настей в одном самолете, я репостнула ее, и вы понимаете, о чем я. Настю надо спасать, а не глумиться над ней», — написала Кудрявцева.

Телеведущая отметила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.

«Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко», — заключила она.

Что Волочкова говорила об обвинениях в алкоголизме

Анастасию Волочкову не единожды обвиняли в алкоголизме, однако артистка отрицает подобную зависимость. Она считает, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые.

«Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухает голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — высказалась балерина на пресс-конференции.

Танцовщица также добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала.

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