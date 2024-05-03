«Бросай бухать!»: Гордон отчитала Волочкову за вранье о Мальдивах Гордон назвала стыдобой рассказы Волочковой о дорогих билетах на Мальдивы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российский юрист Екатерина Гордон в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) публично уличила во лжи балерину Анастасию Волочкову, хвастающуюся дорогим отдыхом на Мальдивах. По словам адвоката, артистка летает на курорт эконом-классом, живет в дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала стыдобой попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять зрителей, а также призвала ее бросить пить.

На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. Кому ты врешь? Мы летели в одном самолете, ты летела в экономе. Везла с собой из Москвы на Мальдивы букет. Не миллион стоил твой билет, зачем врать? Это же стыдоба. Отдыхаешь ты на простецкой вилле и в этом тоже нет ничего плохого, если бы ты не впаривала, оскорбляя, народу иное. Бросай бухать! — высказалась Гордон.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призвала спасать Волочкову от пьянства. Она заявила, что нужно не глумиться над балериной, а оказать ей помощь. Телеведущая отметила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.

До этого Волочкова опубликовала в блоге пост, в котором назвала своих поклонников неудачниками, «козлинами» и «толстожопами». Балерина предложила всем критикам купить себе билет на Мальдивы за 1 млн рублей и жить «по-волочковски». Так артистка отреагировала на некоторые комментарии о себе в Сети.