«Надо спасать»: Кудрявцева призвала помочь улетевшей на Мальдивы Волочковой Кудрявцева: Волочкову надо спасать, а не глумиться над ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерину Анастасию Волочкову необходимо спасать, написала телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале. Она разместила у себя публикацию журналистки Екатерины Гордон, которая на днях летела в одном самолете на Мальдивы с артисткой, и осудила ее поведение.

Катя моя летела с Настей в одном самолете, я репостнула ее, и вы понимаете, о чем я. Настю надо спасать, а не глумиться над ней, — написала Кудрявцева.

Телеведущая отметила, что в большей степени обращается к представителям СМИ. По ее мнению, нужно вовремя остановиться. Кудрявцева предположила, что рядом с балериной нет близких и родных, которые бы оказали ей поддержку, поэтому нужно воздействовать со стороны.

Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко, — заключила она.

Ранее Волочкова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что в первый день отдыха на Мальдивах ее укусил в глаз комар. По словам артистки, из-за опухоли ей пришлось надеть солнцезащитные очки. Балерина добавила, что проводит майские каникулы на островах в компании подруги и фотографа Елены Галицыной.

До этого артистка пожаловалась на украинских хакеров, которые взломали ее Telegram-канал. Она заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. По словам балерины, злоумышленники связывались с людьми из ее контактов и просили перевести почти миллион рублей.