«Опухший глаз»: Волочкова пострадала в первый день отдыха на Мальдивах У Волочковой опух глаз из-за укуса комара на Мальдивах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что в первый день отдыха на Мальдивах ее укусил в глаз комар. По словам артистки, из-за начавшейся опухоли ей пришлось надеть солнцезащитные очки. Волочкова добавила, что проводит майские каникулы на островах в компании подруги и фотографа Елены Галицыной.

Опять напасть. Люди добрые, представляете, что случилось, я сегодня прилетела на Мальдивы, на мою любимую мальдивскую дачу. И меня укусил комар в глаз! У меня же была аллергия на глазах, она длилась дней 10. Короче, у меня теперь опухший глаз. И как я теперь буду фотографироваться для вас? — сообщила Волочкова.

Ранее Волочкова рассказала, что стала жертвой украинских хакеров, которые взломали ее Telegram-канал. Она заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. По словам балерины, злоумышленники связывались с людьми из ее контактов и просили перевести почти миллион рублей. По словам балерины, мошенники пытались «подлить масла в огонь и скомпрометировать ее».До этого Волочкова посетила детский этно-мюзикл и выбрала для мероприятия платье с открытой спиной, благодаря чему поклонники смогли увидеть татуировки, сделанные еще несколько лет назад. По словам самой балерины, они имеют защитный эффект.

Татуировки на спине знаменитости набил монах из Таиланда. По словам Волочковой, в композиции присутствует магический код, который защищает от порчи и другого воздействия. При этом балерина заверила, что эффект от татуировок она почувствовала сразу же.