Экс-муж Ирины Салтыковой рассказал о «кошмарном» браке с артисткой

Российский певец Виктор Салтыков призвал исключить из общества свою бывшую жену Ирину Салтыкову. Как рассказал музыкант в программе «Антонимы», его брак с певицей походил на кошмар.

По словам артиста, Салтыкова устраивала скандалы, царапала его, как кошка, из-за чего он часто ходил с повреждённым лицом.

Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от неё гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевёрнутая страница, — отметил Салтыков.

Ранее Ирина Салтыкова заявила, что бывший муж из ревности заставлял её сидеть дома, а когда напивался, то избивал её. По мнению музыканта, она «несёт такие вещи», потому что любая женщина, потерявшая хорошего партнёра, может говорить бред.

Ирина и Виктор Салтыковы прожили в браке восемь лет, но даже годы спустя после расставания музыканты обращают на себя внимание. По словам Ирины, ей больно вспоминать замужество, а единственным «светлым пятном» является рождение дочери Алисы. Сама Алиса призналась, что не общается с отцом.