Дочь Виктора Салтыкова заявила, что не общается с отцом

https://static.news.ru/photo/fc2bd300-b499-11eb-9b28-96000091f725_660.jpg Виктор Салтыков Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина и Виктор Салтыковы прожили в браке восемь лет, но даже годы спустя после расставания музыканты обращают на себя внимание. По словам Ирины, совместная жизнь походила на настоящий кошмар и ей больно вспоминать замужество, а единственным «светлым пятном» является рождение дочери Алисы, передаёт телеканал «Россия-1». Сама Алиса призналась, что не общается с отцом.

Исполнительница добавила , что именно ради ребёнка когда-то не сдалась перед лицом тяжёлого заболевания и, наступая себе на горло, звонила экс-супругу с просьбой уделить внимание наследнице.

С папой (с Виктором Салтыковым. — NEWS.ru) у меня общения нет, но я думаю, если он будет когда-то готов, я — с открытыми объятиями, — рассказала Алиса.

Девушка отметила, что это не мешает ей общаться с сестрой Анной — дочерью Салтыкова от второй жены Ирины Метлиной. По словам Алисы, они с Анной договорились никогда не разговаривать об отце.

Потому что у неё (у Анны. — NEWS.ru) один папа — у меня абсолютно другой папа. Это не один и тот же человек, который нас воспитывал. Вернее, меня не воспитывал. Для меня Виктор Салтыков — это человек, которого я не знаю, — считает Алиса.

Алиса — единственная дочь популярной в конце 90-х годов певицы Ирины Салтыковой. Девушка получила хорошее образование, училась в школах Франции и Швейцарии, затем жила в Лондоне, где даже успела запустить сольную карьеру певицы. Два года назад девушка вернулась в РФ и продолжает сольную карьеру на родине при содействии своей знаменитой мамы.

В конце 2020-го 63-летний певец Виктор Салтыков признался, что его отношения с дочерью Алисой, матерью которой является его бывшая супруга и коллега по цеху Ирина, оставляют желать лучшего. После недолгого перемирия им так и не удалось найти общий язык. Развод с первой женой был сложным, а последние шесть лет артист редко общается с Алисой, хотя и не скрывает нежного к ней отношения.

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