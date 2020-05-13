Хмельницкая очаровала поклонников, появившись перед ними без макияжа

Как писал NEWS.ru ранее, и другие знаменитости предстали перед подписчиками без макияжа. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео, для которого не стала прихорашиваться, и показалась перед подписчиками без маникюра и укладки, с простым макияжем и маской на лице. Дизайнер Виктория Бекхэм также отказалась от макияжа на время самоизоляции.
Однако не все фотографии звёзд с натуральной красотой восхищают поклонников. Так, пользователи Сети раскритиковали фотографии без макияжа Аллы Пугачёвой и ужаснулись честным фото Ольги Бузовой и Ларисы Гузеевой.