Хмельницкая очаровала поклонников, появившись перед ними без макияжа

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Актриса Алёна Хмельницкая опубликовала фотографию в социальной сети Instagram, где она запечатлена «почти без макияжа». Пользователи оценили природную красоту актрисы.

Без фильтра, без маникюра, почти без косметики. Только любовь и надежда, — подписала фотографию актриса.

Поклонники Алёны Хмельницкой отметили, что актриса очень красива и без макияжа.

Вот вы какая, оказывается. Такая вы мне нравитесь очень. Интересно, учитывая, что вы чаще всего «при параде», комфортно ли сниматься так? — спросила одна из подписчиц Алёны Хмельницкой.

Актриса ответила на комментарий, что она часто не наносит макияж, поэтому для неё не трудно показываться на публике без косметики.

Как писал NEWS.ru ранее, и другие знаменитости предстали перед подписчиками без макияжа. Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео, для которого не стала прихорашиваться, и показалась перед подписчиками без маникюра и укладки, с простым макияжем и маской на лице. Дизайнер Виктория Бекхэм также отказалась от макияжа на время самоизоляции.

Однако не все фотографии звёзд с натуральной красотой восхищают поклонников. Так, пользователи Сети раскритиковали фотографии без макияжа Аллы Пугачёвой и ужаснулись честным фото Ольги Бузовой и Ларисы Гузеевой.