https://static.news.ru/photo/71e7b0cc-5b14-11ea-a29d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: alla_orfey/instagram.com

Максим Галкин опубликовал фотографию своей 70-летней супруги в домашней одежде и без макияжа. Мнения поклонников певицы разделились на противоположные.

Пугачёва сфотографировалась в обнимку с дочерью Лизой, которая вернулась из отпуска вместе с отцом и братом. Певица провела эти дни в Москве из-за своей боязни перелётов.

Она позировала без укладки и грима в платье с чёрными вставками. Фанатов смутило лицо артистки, которое было без единой морщинки, но с кругами под глазами, — пишет Woman.Rambler.ru.

Многим фанатам не понравились ракурс съёмки и наложенные эффекты, сделавшие лицо Пугачёвой неестественным. Другие ответили, что все проблемы не снижают душевности фото.

Как писал NEWS.ru, пластический хирург Александр Вдовин заявил, что певица никогда не изменяла внешность хирургически, но регулярно проходит курс SMAS-лифтинга.