Анна Нетребко предстала перед подписчиками без маникюра и укладки

https://static.news.ru/photo/5cac5c0c-8a68-11ea-a761-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Оперная певица Анна Нетребко занялась на самоизоляции облагораживанием террасы и кулинарией.

После месяца карантина певица опубликовала видео, где предстала перед подписчиками без маникюра и укладки, с простым макияжем и с маской на лице, сообщает Teleprogramma.pro.

Ещё на одном фото, Анна Нетребко показала, что бывает с руками, когда занимаешься земельными работами.

Отмечается, что во время самоизоляции певица успела перебрать гардероб, покрасить стену, сделать перестановку мебели, а также удивить подписчиков различными кулинарными блюдами.

До этого Анна Нетребко удивила подписчиков отёками на лице. Поклонники певицы заметили их, когда посмотрели видео с примерки сценического костюма принцессы Турандот, писал NEWS.ru ранее.