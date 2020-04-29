Анна Нетребко предстала перед подписчиками без маникюра и укладки

Оперная певица Анна Нетребко занялась на самоизоляции облагораживанием террасы и кулинарией.
После месяца карантина певица опубликовала видео, где предстала перед подписчиками без маникюра и укладки, с простым макияжем и с маской на лице,
Ещё на одном фото, Анна Нетребко показала, что бывает с руками, когда занимаешься земельными работами.
Отмечается, что во время самоизоляции певица успела перебрать гардероб, покрасить стену, сделать перестановку мебели, а также удивить подписчиков различными кулинарными блюдами.
До этого Анна Нетребко удивила подписчиков отёками на лице. Поклонники певицы заметили их, когда посмотрели видео с примерки сценического костюма принцессы Турандот, писал NEWS.ru ранее.
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