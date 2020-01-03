https://static.news.ru/photo/6880a240-2f5f-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Натуральный вид Ольги Бузовой без макияжа и фильтров напугал и вызвал тревогу у подписчиков. Видео с новогодних каникул, где телеведущая запечатлена с хвостиком на голове, вызвало массу вопросов.

Вот так неожиданно для меня нас стало 18 миллионов. Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но... — подписала снимок Ольга.

@buzova86

Подписчики разглядели на голове ведущей «Дома-2» залысины. Они предположили, что это — естественное следствие того, что Ольга наращивает волосы. «Без своих парикмахеров волосы как пакля становятся», резюмировали некоторые.

Но истинные фанаты Бузовой заступились за звезду. Они заверили Ольгу, что она красивая и без макияжа. «Оля, ты как всегда на высоте», успокоили Бузову поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Давид Манукян, с которым не скрывает роман Ольга Бузова, показал, как на самом деле выглядит ведущая «Дома-2» без фильтров и макияжа. Таким образом DAVA поздравил любимую с тем, что на её Instagram подписаны более 18 млн поклонников.