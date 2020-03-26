https://static.news.ru/photo/ade89036-6f79-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от макияжа на время самоизоляции из-за коронавируса.

Супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики. Компанию ей на фото составила её собака.

Подписчики отметили хорошее состояние кожи дизайнера, а некоторые выразили мнение, что без макияжа Бекхэм выглядит моложе.

Ранее NEWS.ru писал, что инфицированный COVID-19 принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения коронавирусом. Меган Маркл и принц Гарри, вернувшись в Канаду из Великобритании, сели на карантин. Супруги призвали людей быть добрыми и сопереживать окружающим в это непростое, пугающее время.